Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin spor lokomotifi olan Spor A.Ş.’nin Okçuluk Milli Takımı’nda yer alan iki sporcusu, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdiler.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği spor alanında yapmış olduğu yatırımlar ve sporculara vermiş olduğu desteklerle, sporun bir yaşam şekli haline getirilmesini sağlarken diğer yandan da Türkiye’ye başarılı sporcular kazandırmaya devam ediyor.

Romanya Ploieşti’de düzenlenen 38 ülkenin katılım sağladığı 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası’nda Okçuluk Milli Takımı yarışmayı, en çok madalya alan ülke olarak 1’inci sırada tamamladı.

Milli takımda yer alan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Milli Sporculardan Klasik Yay U21 Karışık Takım Kategorisi’nde Fatma Maraşlı ile Klasik Yay U21 Erkek Takım Kategorisi’nde Kutay Tek Avrupa 2’ncisi oldular.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Spor A.Ş.’nin milli sporcularını ve Milli Takım Antrenörü Emre Çömez’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.