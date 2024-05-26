Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Kızılören şantiyesinde kurulumunu yaptığı, 26 milyon 340 bin TL maliyetle tam otomatik, çok sıralı beton parke taşı makinası ile günlük 1.900 metrekare kilitli beton parke taşı üretecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait kilitli parke ve asfalt tesisleri, parke üretimine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tomarza Kızılören şantiyesine yeni beton parke taşı makinesi kazandırıldı.

Kayseri’de taşrayı imar etmek için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Tomarza Kızılören şantiyesinde tam otomatik çok sıralı beton parke taşı makinası aldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tomarza Kızılören Şantiyesine yeni kurulan beton parke taşı makinası ile mahalle yollarında kullanılmak üzere beton karışımı kilitli parke üretimi yapılacak.

Buna göre Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çift vardiyada ortalamada bin 900 metrekare kilitli beton parke taşı üretilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 26 milyon 340 bin TL maliyeti olan tam otomatik, çok sıralı beton parke taşı makinası kırsal mahallelerin yollarını çamur ve tozdan kurtarmaya tüm hızıyla devam edecek.