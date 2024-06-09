Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. ‘Haydi Kayseri! Sabah Sporlarında Buluşalım’ sloganıyla her yıl olduğu gibi bu yaz ayında da şehrin farklı noktalarında bir araya getiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Florya Parkı’nda düzenlenen etkinliğe kadınlar ilgi gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. yaptığı faaliyetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporda lokomotif kuruluşu Spor A.Ş. eğitmenleri, kadınlarla ‘Haydi Kayseri! Sabah Sporlarında Buluşalım’ sloganıyla sabah sporu yapıyor.

Kayserili kadınlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri her sabah saat 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporlarında güne zinde başlıyor.

Ücretsiz katılımın olduğu sabah sporu yapılan parklar, Kadir Has Kültür Parkı, Alparslan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, İnönü 2 Parkı, Florya Parkı, Mustafa Cemiloğlu Parkı, Gül Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Belsin İsa Yusuf Alptekin Büyük Park olarak belirlendi.

Öte yandan Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi’ndeki Florya Parkı’nda kadınlar Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ‘nin düzenlediği etkinlikten çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten kadınlar, etkinliği dört gözle beklediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini ileten Fatma Çankenar, “Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliği dört gözle bekledik. Çok mutluyuz. Birlik, beraberlik içerisindeyiz. Güzel dostluklar kurabiliyoruz. Parkımız da çok güzel. Dostluğu pekiştirdik. Bu spor beni gençleştirdi. Bu spor çok çok iyi geldi. 76 yaşında sporla daha da gençleştim” dedi.

Fatma Oğuzhan ise, “Hareketlerimizi yapıyoruz. Sağlıklı olmak için çok güzel bir etkinlik. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken, Esme Atay da, “Bu etkinlikle mutluyum. Büyükşehir Belediyesi’nin bu etkinliğinden çok memnunuz” dedi.

Solmaz Erdem, “Büyükşehir Belediyesi kadınları düşünüyor. Çok güzel yapıyor bu etkinlikleri” derken, Hatice Dayan ise, “Bu parklarımız çok güzel. Çok mutlu oluyoruz. Sosyalleşiyoruz. Bir araya geliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bu faaliyetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.