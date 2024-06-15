Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri doğrultusunda 11 okula ve diğer ziyaretler kapsamında ortaöğretimde faaliyeti gösteren pek çok okula dolu dolu ziyaretler gerçekleştirerek binlerce öğrenciyle kucaklaştı, onların hayatına dokundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultuda ortaöğretim faaliyeti gösteren okullara kariyer günleri başlığı altında eğitim-öğretim dönemi boyunca planlı ziyaretler gerçekleştirerek, öğrencilere tecrübelerini ve bilgi birikimini aktararak tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerden gelen soruları, talep ve önerileri de dinleyen, yanıtlayan ve yerine getiren Büyükkılıç, binlerce öğrenciyle kucaklaştı ve onların hayatına dokundu.

Kariyer Günleri başlığı altındaki planlı ziyaretleri dışında da okullara giden ve öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle yakından ilgilenerek gerek eğitimlerine gerekse gelişimlerine destek olmaya çalıştı.

Hizmete açtığı kütüphanelerde, kitap fuarlarında, KAYMEK, KAYTUR ve Spor A.Ş. kurslarında, sergilerde, kermeslerde ve çeşitli etkinliklerde her fırsatta öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilere katkı sağlamaya çalışan Büyükkılıç, öğrenci dostu şehir Kayseri’de, kırtasiye yardımları, burslar, yiyecek ve ulaşım destekleri ve buna benzer çalışmalarla, hem üniversiteli hem de ortaöğretim öğrencilerinin yanında olmayı sürdürüyor.