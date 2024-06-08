Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları kontrol etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, en iyi şehir manzaralı Erkilet Millet Bahçesi, tamamlandığında 7’den 70’e herkesin gece gündüz uğrak noktası ve favori adresi olacağını söyledi.

Erkilet bölgesindeki Millet Bahçesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi, tamamlandığında şehrin yeni gözdesi olacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Millet Bahçesinde çalışmalarımız devam ediyor. Oturma ve piknik alanları tamamlandı ama diğer fiziki imalatlar sürüyor. Seyir ve etkinlik alanı ile Kafe Sinan gibi donanımların altyapı çalışmaları devam ediyor. Bunların tamamlanmasıyla birlikte Millet Bahçesi tüm alanlarıyla hizmet verecek. Kayseri’nin en güzel şehir manzarasının temaşa edildiği bir bölgedeyiz.

Bu içerisindeki donanımların hepsinin tamamlanmasıyla birlikte hemşehrilerimizin güzelce vakit geçirecekleri son derece teferruatlı tesis olacak. 7’den 70’e herkesin gece gündüz uğramak istediği bir mekân olacak. Burası yakın zamanda çocukların eğleneceği, yetişkinlerin spor yapabilecekleri, gençlerin ise verimli vakit geçirecekleri ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolun yanı sıra kamp gibi değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer aynı zamanda Kayseri’mize yeni bir aktivite alanı olmuş olacak. İnşallah yazın herkesin uğrak mekânı olacağı cıvıl cıvıl bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye değer katacak olan Erkilet Millet Bahçesi çalışmasıyla şehrin sosyal hayatına yeni yaşam alanı kazandırmış olacaklarını sözlerine ekledi.