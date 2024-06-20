Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı talimatlarıyla ilçe içerisinde yer alan ve bayramlarda yoğun ziyaretçi akınına uğrayan ilçe mezarlığında yapılan çalışmalar vatandaştan tam not aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar ilçesinde kurban bayramı öncesinde vatandaşın konforu için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bayram öncesinde başlayan bu çalışmalar vatandaş tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan mezarlık alanında yapılan çalışmaları yerinde incelerken burada yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın böylesine önemli günlerde huzur içinde dualarını edebilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezarlık temizliği ve bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarının düzenlenmesi, yolların temizlenmesi ve genel bakım faaliyetleri aralıksız devam ediyor” dedi.

Kurban Bayramı'nda, vefat eden yakınlarını ilçe mezarlığında ziyaret ederek dua etmeye gelen vatandaşlar da, belediyenin hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek hem teşekkür ettiler hem de Başkan Özdoğan’ın çalışmalarının tam not aldığını söylediler. Vatandaşlar, "Geçmişlerimize ziyaret, onların ruhuna okumak için geldik. Hem de buradan bir ibret almak için, yani biz de bir gün buraya geleceğiz, inşallah bizim de ziyaretçilerimiz olur, ölümü hatırlamak için geldik,” diyerek Hacılar Belediyesi’nin verdiği temizlik hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.