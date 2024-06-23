Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında Hacılar’a kazandırılan ERVA Spor Okulu açılış için gün sayıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “En kısa sürede spor salonumuzu gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturmayı planlıyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar'da Yunus Çepken İlkokulu yanında bulunan spor salonunda yapılan tadilat sonrası açılışı yapılacak olan ERVA Spor Okulu’da yürütülen çalışmaları Kaymakam Burak Dertlioğlu ile birlikte yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Başkan Özdoğan, “Yunus Çepken İlkokulu olarak, mevcut spor salonumuzu ERVA Spor Okulları'na yönelik kurs haline getirmek amacıyla tadilat ediyoruz ve genişletiyoruz. Bu genişletme çalışmalarıyla birlikte, spor salonumuzu sadece spor etkinlikleri için değil, aynı zamanda kültürel etkinlikler için de kullanmayı planlıyoruz. Özellikle aşağı mahalledeki gençlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Kaymakam Burak Dertlioğlu ise "Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) Proje Ofisi'nin koordinasyonunda ERVA Değerler Projesi'nin spor okullarının Hacılar'daki ayağını hayata geçireceğiz" dedi.