Kayseri Hacılar Spor Salonu, Kayseri Minikler Tekvando İl Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Başkan Özdoğan’ın çalışmaları sonrası zemini yenilenen ve genişletilerek gençlerin kullanabileceği modern bir spor tesis haline gelen salon, son olarak 500 sporcuya ev sahipliği yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Minikler İl Şampiyonası, 4 gün boyunca Hacılar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Geleceğin teminatı gençlerin spor yapması için gereken tüm çalışmaları titizlikle yaptıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, turnuva ile 500 sporcuya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “İlçemizde gerçekleştirilen ve 20 kulübe bağlı 500 sporcunun mücadele ettiği Tekvando Kayseri Şampiyonası’na salonumuzda ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduk. İl birinciliği için kıyasıya mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, “Hacılar da tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlerimizle birlikte yarınlarımızın büyük Türkiye’sinin mimarı olacak gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve eğitimli olması için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1-4 Temmuz tarihlerinde Hacılar Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ve 20 kulübe bağlı 500 sporcunun yarıştığı müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, “Dereceye giren ilk 3 sporcu, Sivas’ta yapılacak Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası’na katılacaklar. Kayseri, klasmanda ilk 3 içerisinde yer alıyor ve tekvando branşında 25 bin lisanslı sporcumuz var. Burası çok modern ve müsabakalara uygun bir salon. Hacılar da faaliyete başlayacak olan ERVA Spor Okulu’nda da tekvando branşında sporcu yetiştireceğiz. Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.