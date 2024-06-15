Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi toplam 42 Milyon Türk Lirası tutarındaki maaş ve 16 yevmiye ikramiyeyi bin 275 işçinin hesabına yatırıldığını belirterek, ikramiye ile hem çalışanların yüzlerinin güldürdüğünü hem de piyasa hareketinin sağlanarak bu durumun esnafların kazancına yansıyacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir yandan şehri dizayn ederken bir yandan da insanların gönlüne giren ve insan odaklı çalışan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin hep ilkleri başardığına dikkat çekti.

Kocasinan Belediyesi’nin işçi dostu bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha bayram gelmeden işçilerimize erken bayramı yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede çalışan personelimizin yüzlerini güldürmüş oluyoruz. Bin 275 personelimizin toplam 42 milyon Türk Lirası tutarındaki maaşları ile 16 yevmiye ikramiyeleri hesaplarına geçti. Çalışanlarımıza hem bayram alışverişlerini yapabilme imkanı hem de sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmelerine katkı sağlamış olacağız. İkramiye sevinci yaşayan işçilerimizle birlikte piyasada oluşacak hareketlilik dolayısıyla esnaf kardeşlerimizin de yüzü gülecek” dedi.