Kocasinan Belediyesi, estetik çalışmalarıyla hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de rengarenk görsellik oluşturuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini ve yapılan çalışmalarla Kayseri’ye canlılık kattıklarını söyledi.

İnsan odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini vurguladı. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükselttiklerine işaret eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz" dedi.