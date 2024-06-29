Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni eğitim yuvaları olacak okulların inşaatlarının tamamlandığını ve yeni eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrak tamamlanan okul inşaatlarını yerinde inceleyerek Kocasinan’a hayırlı olmasını diledi. İlk olarak Yakut Mahallesinde inşaatı tamamlanan ve önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazır gele olacak olan Av. Mehmet Altun İlkokuluna giden Başkan Çolakbayrakdar ‘‘Burada ki okulumuzda sona yaklaşmış durumdayız. İnşaatı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim yılında, çocuklarımız burada eğitim-öğretime başlayacaklar. Şimdiden bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı olmasını diliyorum’’ dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, saha da incelemelerde bulundu. Yakut Mahallesinin ardından Beyazşehir Mahallesin’de yapımı devam eden lisenin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye yakışır yüksek standartlarda güzel bir okul daha kazandırdıklarını söyledi.

Okulun vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Beyazşehir Mahalle’mize hayırlı uğurlu olsun. Yeni lisemiz, önümüzdeki dönem eğitim ve öğretimde hizmet vermeye başlayacak. Yüksek standartlarda olan okulun inşaatı tamamlandı ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında açılışını yapmış olacağız. Okulun yapımında emeği olan hayırseverimiz Mehmet Altun abimize de çok teşekkür ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahi Evran mahallesinde özel çocuklar için hazırlanan Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Anaokulu inşaatını da yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı değerlendirmeler de ise, ‘’Ahi Evran mahallemizde yoğun bir şekilde inşaat çalışmaları devam eden okulumuz inşallah kısa zaman içinde özel çocuklarımız için hizmet verecek. Allah nasip ederse önümüzde eğitim ve öğretim yılında özel çocuklarımızın eğitim alacakları, öğrenim görecekleri bu eğitim tesisimizde inşallah inşaatı tamamlanarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilmiş olacak’’ dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.