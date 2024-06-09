Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri, Kayseri’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’ne davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük önem verdiği ve gayretleri ile UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine giren Koramaz Vadisi yerli yabancı pek çok doğaseverin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hem kente ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri hem de Kayserilileri doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğundaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan eşsiz doğa harikası Koramaz Vadisi’ne davet etti.

Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ile Bağpınar mahallelerini içine alan Koramaz Vadisi’nin adeta oksijen yuvası olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi, 7 beldeyi bağrında barındıran, yeraltı şehirleri ile kaya kiliseleriyle, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıyla, sivil mimari örnekleri ve dini eserleriyle, en önemlisi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’ne gelen vatandaşların, dünyaca ünlü Ağırnaslı Mimar Sinan’ın doğduğu evi de ziyaret edebileceğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ve 7,5 milyon doğa tarihi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’nin zenginliklerine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi’nin Koramaz Vadisi’nde bulunan Koramaz Kafe Restoran’da hizmetlerini sürdürdüğünü de hatırlattı.

Büyükkılıç, vatandaşların doğa ile iç içe keyifli zaman geçirebilecekleri, çocuklar için özel oyun alanlarının bulunduğu muhteşem şehir manzarasına sahip, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR) bünyesinde faaliyet gösteren Koramaz Kafe Restoran’a da uğramalarını tavsiye etti.

Kayseri’deki zengin turizm değerlerini turizme kazandırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu söyledi.