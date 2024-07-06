Çiftçilerin organik ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlara sunduğu Kayseri Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı için kura çekimi düzenlendi. Pazarcıların daha adil ve şeffaf bir şekilde pazarda yerlerini belirlemek için yapılan kura çekimi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi ve belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Köy pazarının yerel ekonomiye olan katkısının önemini vurgulayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’ Köy Pazarlarımızla hem üreticilerimize destek oluyor hem de halkımızı temiz ve organik gıdayla buluşturuyoruz. Köy Pazarlarımız yerel ekonomimize katkı sağlarken aynı zamanda vatandaşlarımız için sosyal bir buluşma’’ dedi.

Üretici Pazarları İldem, Tacettin Veli ve Keykubat mahalleleri olmak üzere ilçenin üç ayrı bölgesine kurulacak. İldem Mahallesi Köy Pazarı salı ve perşembe günleri, Tacettin Veli Mahallesi Köy Pazarı perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, Keykubat Mahallesi Köy Pazarı ise pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri açık olacak.