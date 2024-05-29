Kayseri Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapılacak olan 1 blok 40 adet daire ve 2 adet dükkan için 26 Haziran Çarşamba günü kat karşılığı yapım ihalesi düzenleyecek.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilçenin birçok mahallesinde devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapılacak 1 blok 40 daire ve 2 dükkanın yapımı için kat karşılığı yapım ihalesi düzenleyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve ihalenin detayları hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz. Risk taşıyan, artık yaşam alanı olmayan ve ilçenin çehresini kötü gösteren yapıları; sağlam, kaliteli, modern ve konforlu yapılar haline getiriyoruz.

Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt ve eski adıyla Çorakçılar, şimdiki adıyla Aydınlıkevler Mahallelerimizde kentsel dönüşümle yepyeni bir ilçe imaj oluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin her anlamda daha iyi bir yaşam sürmeleri için bütün detayları düşünerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yeni yapıların insan odaklı olması gerekli. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve geleceği için biz de var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Büyük önem verdiğimiz projelerimizden biri olan Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında 26 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te 1 blok 40 adet daire, 2 adet dükkan için ihale düzenleyeceğiz. İhaleye katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımızı ferahlatacak ve rahat ettirecek, onların yüzünü güldürecek kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

İhale şartnamesine ait detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar www.melikgazi.bel.tr internet sitesinden “İhaleler” bölümünü ziyaret edebilir.