Kayseri Melikgazi Belediyesi şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşak ve yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde yeni kavşak düzenleme projesini hayata geçirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Trafiğin daha güvenli seyretmesi için yeni kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve ilçemizin her noktasına modern ulaşım imkanlarını sBununla birlikte doğal olarak trafikte bazı saatlerde yoğunluk meydana gelebiliyor. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde yaptığımız yeni kavşak düzenlemesi ile trafiği daha güvenilir, konforlu ve akıcı hale getirdik’’ dedi.

Kaynak: igf