Kayseri’de başlayan Suriyelilere yönelik saldırılar, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de benzer olayların yaşanmasına neden oldu. Yurt genelinde sığınmacılara yönelik şiddet eylemleri hızla yayılmaya başladı.

Kayseri’deki olayların ardından vatandaşlar, Suriyelilerin araçlarını ve iş yerlerini hedef alarak taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ancak, bu olaylar diğer şehirlere de sıçradı. Hatay, Gaziantep, Konya ve Urfa gibi kentlerde de benzer saldırılar rapor edildi. Suriyelilere ait araçlar ve iş yerleri hedef alınırken, güvenlik güçleri olaylara müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalışıyor.