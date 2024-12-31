Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde’de bulunan bir boru profil fabrikasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikayı tamamen etkisi altına aldı.

68 itfaiyeci yoğun müdahale etti

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri OSB itfaiyesinden toplam 20 araç ve 68 itfaiye personeli, yangını yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Maddi hasar ve soruşturma



Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.