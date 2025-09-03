Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesi sürerken, alevler fabrika binası ve bahçesindeki malzemeleri etkiledi.

Alevler kısa sürede büyüdü

Yangın, saat 17.00 sıralarında OSB 12’nci Cadde’de bulunan tekstil fabrikasında başladı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın içini ve bahçedeki malzemeleri sardı.

Müdahale devam ediyor

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve TOMA ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor ve alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve olası can kaybı ya da maddi hasar hakkında açıklama yapmadı.