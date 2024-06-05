Kayseri’de dün sabah saat 10.00 civarında meydana gelen kazada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen’in şehit olduğunu belirledi. Şehitlerin naaşları yapılan incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehitlere gözyaşlarıyla veda edildi

Kazanın ardından düzenlenen askeri törende, şehit pilotlar Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen’in al bayrağa sarılı tabutları, hastane morgundan alınarak 12. Hava Üs Komutanlığı’na getirildi. Burada gerçekleştirilen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları İzmir’e gönderildi.