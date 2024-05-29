Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 26 Ekim 2019’da önce hizmete açılan Talas Pati Evi, minik dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya devam ediyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’de sokak köpeklerinin durumu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekare alana kurulan Talas Belediyesi Pati Evi Doğal Yaşam Alanında hem hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi oluyor, hem de başıboş köpekler rehabilite ediliyor.

15 BİN METREKARELİK DOĞAL PATİ EVİ

Başkan Mustafa Yalçın’ın göreve gelmesinin hemen ardından 2019 yılında hizmete açılan Talas Pati Evi, yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 17 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrulara, yaralılara ve yaşlı patilere veteriner hekim tarafından doğal ortamda özel bakım veriliyor.

5 doğal mağaranın yer aldığı pati evi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin patiye ev sahipliği yaptı ve bunlardan bin 472’si hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

İsteyen vatandaşların patileri sevebildiği Talas Pati Evi, haftanın 7 günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.

KANUN ÇIKMADAN 3 YIL ÖNCE KURULDU

Öte yandan Talas Belediyesi, Pati Evini, nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı. Hayvanseverler ve benzeri dernekler tarafından da takdirle karşılanan Talas Pati Evi, geçtiğimiz günlerde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak Türkiye’deki 3 doğal yaşam alanından birisi olarak tescillenmişti.