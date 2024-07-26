Kayseri'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun detayları ve ele geçirilen malzeme, il genelinde dikkat çekti.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen başarılı bir operasyon sonucu, 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, il dışından kente uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheli M.A.’nın (44) yakalanmasıyla gerçekleşti. Ekipler, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti ve şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı Malatya yolu üzerindeki bir uygulama noktasında durdurdu.

Gizli bölmede uyuşturucu bulundu

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan arama sonucunda, uyuşturucunun gizli bir bölmede saklandığı tespit edildi. Detaylı inceleme sonrası, 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından, M.A. gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yasal süreç başlatıldı

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, olay yerindeki incelemenin ardından ilgili laboratuvarlarda detaylı testlere tabi tutulacak. Gözaltına alınan M.A. hakkında yasal işlemler başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.