KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Valilik öncülüğünde kurulan 22 kadın kooperatifinin ürünlerinin yer aldığı fuar açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, 8 ay gibi kısa sürede ilçelerde 22 kadın kooperatifi kurduklarını söyledi.

Kadın kooperatiflerinin hem kendilerine sağlanan kooperatif binalarında hem de e-ticaret üzerinden el emeği ürünlerini satabildiklerini aktaran Çiçek, Büyükşehir Belediyesinin de kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, TBB üyesi bankaların yöneticileriyle bir araya geldi: Bakan Şimşek, TBB üyesi bankaların yöneticileriyle bir araya geldi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yerel yöneticiler olarak kadın kooperatiflerine her türlü olanağı sağladıklarını dile getirdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise oda olarak kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi vereceklerini belirtti.

Fuarda, kadın kooperatiflerinin ürettiği yemekler, hamur işleri, çantalar, kıyafetler, el örgüleri, hediyelik eşyalar gibi ürünler yer alıyor.

Fuar 25 Haziran'a kadar açık olacak.