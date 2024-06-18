Kayseri'de bayram ziyareti için anneannesine giden 7 yaşındaki Hamza Berk Y., 9'uncu kattaki evin salon penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün yaşamını yitirdi.

Trajik olayın ayrıntıları

Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyareti için giden Hamza Berk Y., evin salon penceresinden zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, hemen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hamza Berk Y., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze töreni bugün

Küçük Hamza'nın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden teslim alındı. Bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ailesi ve yakınları, bu beklenmedik trajedi karşısında büyük bir üzüntü içinde.

Ailenin acı kaybı

Bayram ziyaretinin kabusa dönüştüğü bu olay, aileyi derinden sarstı. Küçük çocuğun hayatını kaybetmesi, hem aile hem de mahalle sakinleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.