Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın şehre kazandırdığı ve Talas Belediyesi klasikleri arasına giren Antika Pazarı’nın Mevlana Mahallesi pazar yerinde kuruldu. Büyük ilgi gören pazarda antika satıcılarıyla antika tutkunları bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - İlgiyi ve katılımı artırmak amacıyla, 5 yıldır kurulduğu Harman Meydanından Mevlana Mahallesi Pazar yerine taşınan Antika Pazarı yine renkli görüntülere sahne oldu.

İlk kez Mevlana Pazar yerinde tezgah açan antikacılar, daha kalabalık bir kitleye hitap etme şansı bulduklarına işaret ederek, “Ulaşımı kolay ve daha yoğun nüfusun yaşadığı bir yere tezgah açtık. Bununla beraber üstü kapalı, yazın sıcaktan kışın kardan yağmurdan korunaklı bir yerdeyiz. 5 yıldır antikacılara her türlü imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar da yeni yerin daha uygun olduğunu ifade ederek, “Üstü kapalı bir mekandayız ve güneşten etkilenmiyoruz. Geniş ve ferah bir alana tezgah açılmış. Çeşit bollaşmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Oldukça kalabalık olan pazarda antika meraklıları gün boyu saat, para, pul, tesbih, ev eşyası, halı, kilim vs. gibi sayısız antika eseri yerinde görme ve satın alma imkanı buldu.