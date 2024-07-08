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Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yangın sırasında çatıdaki bir kişinin itfaiye aracından uzatılan sepete atladığı görülüyor.

Amasya'da bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü, kızını yaraladı

Amasya'da bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü, kızını yaraladı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmangazi Mahallesi 54. Sokak'taki 8 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında yalıtım yapılan malzemenin ısıtılması sonucu yangın çıktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatı sında çıkan yangın hasara neden oldu.

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