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Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

Dün Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı p zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Atatürk Anıtı 'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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