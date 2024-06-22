Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekibi, olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R'nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R'yi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Ehbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, C.R. (24) Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki evinin salonunda oturduğu sırada başından vuruldu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.