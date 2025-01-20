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Demir K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Volkan K., dört saat sonra ikna edilip, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, teslim olması için Volkan K.’yi ikna etmek amacıyla çalışma başlattı.

Olayın ardından Volkan K., kendini eve kilitledi.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın ikinci katında 11.00 sıralarında üç suç kaydı bulunan Volkan K., henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yi tüfekle ağır yaraladı.

Kayseri ’de yedi yaşındaki oğlu Demir K.’yı tüfekle ağır yaralayan Volkan K., kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin Volkan K.’yi ikna çalışmaları sürüyor.

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