Kayseri’de yedi yaşındaki oğlu Demir K.’yı tüfekle ağır yaralayan Volkan K., kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin Volkan K.’yi ikna çalışmaları sürüyor.
Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın ikinci katında 11.00 sıralarında üç suç kaydı bulunan Volkan K., henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yi tüfekle ağır yaraladı.
Anneni ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından Volkan K., kendini eve kilitledi.
Polis ekipleri, teslim olması için Volkan K.’yi ikna etmek amacıyla çalışma başlattı.
Dört saat sonra ikna edildi
Volkan K., dört saat sonra ikna edilip, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Demir K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.