15 Temmuz gecesi, Çardak Hava Meydan Komutanlığı'na inmek isteyen askeri kargo uçakları, iş makineleriyle engellendi. 550 komandonun Ankara'ya gitmesi planlanıyordu.

Cesur bir karar ve destansı direniş

15 Temmuz gecesi Kayseri Erkilet Askeri Havaalanı'ndan gelen C-130 ve C-160 tipi iki kargo uçağının Çardak Hava Meydan Komutanlığı'na inerek 550 darbeci askeri Ankara'ya götürmesi planlanmıştı. Ancak bu plan, dönemin Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk ve bölge halkının direnişiyle bozuldu.

Mahmut Öztürk’ün müdahalesi

Öztürk, Bozkurt ve Honaz halkıyla birlikte Hava Meydan Komutanlığı önüne giderek askeri geçişi engelledi. Belediye ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinelerinin piste çekilmesi talimatını verdi.

İş makineleri sayesinde Kayseri'den gelen askeri kargo uçaklarının inişi engellendi ve 550 darbeci askerin Ankara'ya gitmesi önlendi.

Ölüm kalım savaşı

Mahmut Öztürk, o gece yaşananları "ölüm kalım savaşı" olarak nitelendirdi. “Herkes bunu hissedemez. Eşim, ben ve şoförüm, askeri konvoyun önüne aracımızı çektiğimizde 4 namlulu silah bize doğrultulmuştu. Yine de yoldan çekilmeden operasyon sürecini yönettik" ifadelerini kullandı.

O gece Mahmut Öztürk ve bölge halkının gösterdiği cesaret, 15 Temmuz'un unutulmaz direnişlerinden biri olarak tarihe kazındı.