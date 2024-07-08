Dünya üzerinde yapılan festivaller arasında ilk 3’de gösterilen, ‘Dragon Festival’ heyecanı Kayseri’de yaşanacak. Kayseri Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest İşbirliği ile 27-28 Temmuz tarihleri arasında Kuşçu Marina’da gerçekleştirilecek olan festival için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’nin ve Kayseri’nin önde gelen kurumsal firmalarının kıyasıya rekabet edeceği festival, yarışmaların yanı sıra sahne şovu, DJ performansı ve birçok etkinlik ile katılımcılar 2 gün boyunca unutulmaz bir hafta sonu yaşayacak. Türkiye’nin en büyük kurumlar arası festivali ‘Dragon Festivali’, Kayseri’de Kuşçu Marina’da gerçekleştirilecek. Dünyada popülarite giderek artan Festivali'nin, Kocasinan Kuşçu Marina’nın tanıtımı ve Kayseri’nin turizm potansiyeline büyük katkı sağlaması düşünülüyor. Festivale ortalama 50 bini aşkın kişinin katılımı bekleniyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 27-28 Temmuz tarihleri arasında Kuşçu Marina’da ilk defa düzenlenecek olan organizasyon için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Kentin sosyal hayatına renk katacak olan ve iki gün sürecek festival için vatandaşlarımız takvimlerini şimdiden ayarlasınlar. Kuşçu Barajı’nda unutulmaz bir hafta sonu bizleri bekliyor” dedi.

Kayseri’de farklı etkinliklerle birlikte çok renkli iki gün yaşanacağını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Yarışmadan çok kurumsal bir platforma dönüşen Dragon Festivali'ne Kayseri’de katılımın artması, hatta bazı kurumların birden fazla takım çıkarmasını bekliyoruz. Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlanıyor. Dünyanın en büyük festivallerinden birisini Kayseri’de gerçekleştireceğiz. Festivalde dragon bot yarışması, dans yarışması, ritim grubu, kostüm yarışması ve DJ Performansa kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek birçok etkinlik yer alacak. Alışveriş stantları yer alacak. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kuşçu Marina’da unutulmaz iki gün geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Festivale davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı şehrinde uygulanan, bugüne kadar iki bin 500 takım, beş bin beş yüz yarışmacı ve üç yüzeli bin davetli ile buluşan Dragon Festivali'ne katılacak katılımcılar, festival hakkında daha detaylı bilgi için; Uniplay Summer Fest web: www.dragonfestivalikayseri.com.tr

/ İnstagram: dragongestivalikayseri adreslerini ziyaret edebilir veya 0532 704 92 24 numaralı telefon ile iletişime geçebilir