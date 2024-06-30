KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Çilem Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma yaşandı.

Düğün yerinden uzaklaştırılan gruptan bazıları bir süre sonra geri dönerek av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralan 4 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.