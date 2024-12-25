Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir çelik eşya üretim tesisinde patlama meydana geldi. İddiaya göre, Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak’taki atölyede boya kazanında gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu.

3 kişi yaralandı

Patlamanın ardından iki katlı atölyede büyük maddi hasar oluştu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından olası bir yangını önlemek için soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, patlamanın kesin nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.