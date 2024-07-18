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Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.C ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, A.C. idaresindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda çarpıştı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil in çarpıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

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