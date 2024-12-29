Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları ve teknik takibin ardından, şüpheli bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 32 yaşındaki N.C. adlı şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 900 kilo kaçak tütün ve 7 milyon 650 bin adet makaron bulundu. Ekipler, bu kaçak malzemeleri ele geçirerek piyasa değeri milyonlarca lira olan kaçak ürünlerin halk sağlığını tehdit etmesini engelledi.

Halkın güvenliği için kararlı mücadele sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.