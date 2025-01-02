Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Hakan Türk Caddesi’nde meydana gelen olayda, çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Kavgada 18 yaşındaki M.A.M., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.B. ile M.A.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine H.B., yanında bulundurduğu bıçakla M.A.M.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. M.A.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli H.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yaralı M.A.M.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.