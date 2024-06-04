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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

İki pilotun şehit olduğu uçağın enkazı, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına götürüldü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 pilotun şehit olduğu kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

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