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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.O.Ö. ile oğlu M.Ö. yaralandı.

İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayan A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. arasında binaya bırakılan çöp nedeniyle tartışma çıktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki apartmanda komşular arasında çıkan silahlı kavga da baba ile oğlu yaralandı.

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