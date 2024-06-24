Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde önemli bir bulgu elde edildi. Ekip, yer radarı ve dron kullanarak bölgede kapsamlı jeofizik çalışmaları gerçekleştirdi ve kazılar sonucunda fayın varlığını belirledi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 200 milyon metrekarelik alanda mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürürken, kentteki afet planlamalarına destek sağlıyor.

Fayın özellikleri inceleniyor

AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Sarıoğlan Tatılı Hendeği'nde yürüttüğümüz çalışmalar, TÜBİTAK destekli büyük bir proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Deliler Fayı'nın paleosismolojik özelliklerini belirlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Jeolojik detaylar ortaya çıkarılıyor

Koçbulut, "Yaptığımız yer radarı ve jeofizik çalışmalarıyla fayın türünü ve hareket özelliklerini belirlemeyi planlıyoruz. Bu bulgular, Kayseri'nin deprem riskini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Yer radarı ile detaylı analiz

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu, "Deliler segmenti üzerinde yaptığımız çalışmalarda yer radarı kullanarak yer altı yapılarını detaylı şekilde inceledik. Yer radarı, jeofizik araştırmalarında önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Kritik açıklamalar

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ise çalışmaları değerlendirerek, "Bu çalışmalar, Kayseri'nin deprem potansiyelini değerlendirmemizde büyük önem taşıyor. Ekiplere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.