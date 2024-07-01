Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine mahallede büyük bir gerginlik yaşandı.

Gece saatlerinde tansiyon yükseldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde gece saatlerinde tansiyon yükseldi. Taciz iddiası, mahallede yabancı uyruklulara ait iş yerleri ve araçlara saldırılara neden oldu. Gün ağardığında zarar gören iş yerleri ve araçlar gün yüzüne çıktı.

Mahallede uzun süreli gerginlik yaşandı

Birçok iş yeri ve araç hasar alırken, ters çevrilmiş bir otomobil yolun ortasında dikkat çekti. Mahallede yaşanan hareketli gecenin ardından sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri bölgede devriye gezerek güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinden 5 kişi yaralandı

Olaylar sırasında 5 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, mahalledeki gerginliği yatıştırmak ve olası olayların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.