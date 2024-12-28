Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, karşıya geçmeye çalışan Ali Ata, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yapılan müdahale

Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde yaşanan trajik olayda, karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Ali Ata'ya, 38 AHY 747 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki taraf da savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yoğun müdahale

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirtilen Ali Ata’ya dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Motosiklet sürücüsü B.Ç. de kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki yaralı da Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Ali Ata, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsünün durumu ağır

Kazadan ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Ç.'nin tedavisi hastanede sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolu güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Motosiklet, olay yerinden kaldırılarak emniyet ekiplerine teslim edildi.