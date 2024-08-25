Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel felaketine yol açtı ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Sel sularına kapılan bir otomobildeki M.S. isimli vatandaştan hâlâ haber alınamazken, şahsa ait kıyafetlerin bulunduğu bildirildi.

Selin yıktığı bölge

Güllüce Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış, sel sularının geniş bir alana yayılmasına ve birçok evin su altında kalmasına neden oldu. Köy yolunun bazı bölümlerinde meydana gelen heyelanlar, araçların ve vatandaşların mahsur kalmasına yol açtı. Bölgedeki maddi hasar geniş çaplı oldu.

Arama Kurtarma ekiplerinin yoğun mücadelesi

AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda Arama Kurtarma ve Türkuaz Arama Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 280 arama kurtarma personelinin görev yaptığı bölgede, sel sularına kapılan otomobildeki M.S. isimli vatandaşı bulmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Gün ağardıktan sonra da iş makineleriyle arama faaliyetleri sürdürülüyor.

"Kıyafetlere ulaştık ve umarız yakın zamanda kendisine de ulaşabiliriz"

AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç, yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını detaylandırdı: “Akşam saatlerinde mahsur kalan vatandaş ihbarını aldıktan sonra tüm ekiplerimizle birlikte sahaya intikal ettik. 8 araç ve 32 vatandaşımızı kurtardık. Bir aracımız sele kapılarak dere yatağında bulundu. Arama faaliyetlerimiz hiç durmadı ve gün ışığının doğmasıyla birlikte iş makineleriyle devam ediyoruz. Şahsa ait bazı kıyafetlere ulaştık ve umarız yakın zamanda kendisine de ulaşabiliriz” dedi.