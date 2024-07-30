Olay, Küçükkünye Mahallesi'nde meydana geldi. İki akraba aile arasında çocukların kavga etmesi üzerine başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddialara göre, S.A. isimli şahıs, komşusu N.D. ve onun oğulları A.D. ile S.D.'ye tüfekle ateş açtı.

Kaybedilen canlar

Saldırı sonucunda N.D. ve oğlu A.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu S.D. ise ağır yaralandı. Yaralı, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler ise hastane morguna götürüldü.

Gözaltı ve güvenlik önlemleri

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli S.A.'yı gözaltına aldı. Ayrıca, mahallede güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel halk, yaşanan bu trajik olayın derin üzüntüsünü yaşıyor.

Olayla ilgili daha fazla gelişme bekleniyor.