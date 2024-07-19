Kayseri'nin Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda meydana gelen olayda, K.Ö. ve O.Ö. ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine K.Ö., kafasına şişeyle vurularak yaralandı. İddialara göre, O.Ö. aracından çıkardığı tüfekle ateş etti ve karşı gruptan bir kişiyi yaraladı.

Kaçan şahıslarıa geniş çaplı arama

Kimlikleri henüz belirlenemeyen şahıslar, olay sonrası araçlarına binerek kaçtılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı K.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Güvenlik güçleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.