Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, NP'den haber alamayan komşuların ihbarı üzerine akşam gelen ekipler trajik bir manzarayla karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne NP ve 5 çocuğu hareketsiz halde bulunuyordu.

Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden NP (14) ve BP (11) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne NP ile diğer 3 hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer uyarıyor

Kış aylarında artan soba kaynaklı karbonmonoksit yanmalarına karşı dikkatli olunması organize edilmesi, soba kullanımı sırasında yeterli havalandırmanın kapatılması ve soba borularının düzenli olarak temizlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.