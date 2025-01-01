Bunlar da ilginizi çekebilir

KAYHAKDER yetkilileri, tedavi altına alınan köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Köfteci Yusuf, 2025 hedefini büyüttü: 400 milyon sipariş!

Köfteci Yusuf, 2025 hedefini büyüttü: 400 milyon sipariş!

Yaralı sokak köpeği, belediye ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) iş birliğiyle merkezdeki veteriner kliniğine getirildi.

Olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bünyan ilçesi Mersinönü mevkii üzerinde dün tabancayla vurulmuş halde olan sokak köpeğini fark eden bir esnaf, durumu yetkililere bildirdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.