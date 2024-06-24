Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesi içerisinde 3 bin 450 metrekarelik bir alan üzerinde canlandırılan ‘14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi’ kapsamında devam eden çalışmalarda sona yaklaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerle zengin bir kültür hazinesine sahip olan Kayseri’nin bu zenginliğini en güçlü şekilde yarınlara taşımayı hedefleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde tarihi canlandıracak bir projeyi hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi, Anadolu'daki en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı, ticaretin ilk adımlarının atıldığı Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde turizme kazandırılacak.

Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılacağı ve gündelik yaşamlarının sahneleneceği proje tamamlandığında ziyaretçilere Asurlu tüccarların evleri ve sokakları mahalle bütünlüğü içerisinde sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası korumak, yaşatmak ve bu çalışmaları turizme entegre etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tarihin önsözü olarak nitelendirilen ve Anadolu’da yazının kullanılmaya başlandığı yer olan Kültepe'de dönemin günlük ve ticari hayatının yeniden canlandığı "Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi" çalışması tüm hızıyla sürüyor.

3 bin 450 metrekarelik alanda tarihi mekânları andıran Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı 14 ev, aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak. ‘14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ bunun yanında şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak.

Kültepe Ören Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi çalışmaları, hem kazı alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.