Kayseri’de tramvaylara yönelik vandallık görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Tramvayın tutamaklarını kesen, camlarını kıran ve iç kısımlarına zarar veren kişilerin görüntüleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından paylaşıldı.

"Bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz"

Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz. Bu araçlar hepimizin."

Kamu malına büyük zarar verildi

Görüntülerde, tramvayda yolculuk yapan bazı kişilerin tutamakları kesmesi, tutamaklara asılarak sallanması, imdat çekiciyle çeşitli noktalara zarar vermesi, hatta bir kişinin cama kafa atarak kırması dikkat çekti. Ayrıca tramvay koltuk kılıflarının yırtıldığı da görüldü.

Zarar gören tramvaylar onarıldı

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım AŞ yetkilileri, zarar verilen tutamakları ve koltukları yenileriyle değiştirdi. Yetkililer, kamu malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.