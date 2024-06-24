KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin içerisinde kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir arazide ot yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale edildiği sırada bir itfaiye eri, alevlerin ortasında kalmış kaplumbağa olduğunu fark etti.

Kaplumbağayı kurtaran ve üzerine su döken ekipler, daha sonra yeniden doğaya saldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, arazilerde özellikle hasat mevsiminde en ufak kıvılcımın bile büyük bir yangına sebep olabildiğini belirtti.

Büyükkılıç, bu tür yangınların çevresel, ekonomik birçok olumsuz sonucunun yanı sıra tarlalarda yaşayan diğer canlılara da büyük zarar verdiğini ifade ederek, bir süre önce Diyarbakır'ın Çınar, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.