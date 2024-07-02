Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte iki gün boyunca süren olaylarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çiçek, olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını belirterek, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vali Çiçek, yaptığı açıklamada, “Değerli Kayserili vatandaşlarımız. 30.06.2024 tarihinde başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet personeli ve 1 itfaiye personeli yaralanmıştır. Olaylara karışanlarla ilgili olarak gözaltına alma işlemleri devam etmektedir. Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme’ suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır” dedi.

Vatandaşlara olaylar karşısında sakin kalın çağrısı

Vali Çiçek, Kayserililerin sakin davranmalarını vurgulayarak, “Geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayserimizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sakin ve ölçülü davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Gözaltılar devam ediyor

Öte yandan, polis ekipleri tarafından eylemlerde gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tespiti ve olayların aydınlatılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.