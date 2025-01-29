Kayseri'deki Reklam Afişi Naci Görür’ü Kızdırdı Bu Sözler Benim Değil

Kayseri'de bir inşaat sahasında asılı olan reklam afişi, ünlü yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü oldukça kızdırdı. Afişte, Prof. Dr. Celal Şengör ve Görür’ün fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı ve onlara ait olduğu iddia edilen yanıltıcı açıklamalar yer aldı.

Kayseri depremi iddiası tepki çekti

Reklam afişinde, Kayseri'nin fay hatlarıyla ilgili "Kayseri'de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir. Kayseri'de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır" şeklinde bir ifade yer aldı. Bu sözler, Prof. Dr. Görür tarafından reddedildi. Görür, söz konusu açıklamaların kendisine ait olmadığını belirterek, afişi hazırlatan beton firmasını dava edeceğini duyurdu.

"Bu sözler benim değil"

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından söz konusu afişin fotoğrafını paylaşarak, “Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle” ifadelerini kullandı. Görür, takipçilerini de bu konuda bilgilendirerek, yasal süreci başlatacağına dair kesin bir mesaj verdi.

Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara baş vuracağım, sevgiyle pic.twitter.com/FQZVmcZ26c — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 28, 2025